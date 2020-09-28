近一周整體固定收益型ETF資金淨流出34.4億美元，主要以美國和歐洲固定收益型ETF，分別淨流出32.2和11.5億美元，全球固定收益型ETF淨流入8.8億美元，新興市場固定收益型ETF淨流出4.3億美元，新興當地貨幣固定受益型ETF淨流入2.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF近一周淨流入5.7億美元，高收益債券ETF大幅淨流出47.2億美元。富蘭克林證券投顧分析，面對市場波動環境，與其讓情緒隨著盤勢擺盪，甚至影響投資決策、導致虧損，建議做好資產配置，納入高評級債券及美國平衡基金，降低投組波動，並透過分批加碼及定期定額投資長線成長趨勢明確的股市，靜待烏雲散去後的漲升行情。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債券的種類多，具不同的合約條款、風險分攤和支付安排，自可形成分散的投資組合，且並受到伊斯蘭教律規範，限縮融資槓桿或信用擴張的曝險，受惠於波灣債券被納入新興市場債指數利多，預期需求面有望提供後續表現支撐。

(工商 )