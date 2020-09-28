「2020臺南將軍吼音樂節」27日登場，加碼邀請八三夭、萬芳、婁峻碩、邱鋒澤、莫宰羊、魏嘉瑩、派偉俊、PER6IX、龔言脩、小龜楊程鈞帶來多元曲風表演，10組歌手輪番登場，從下午5點半一路嗨到晚間9點，吸引6萬名樂迷到場朝聖，突破了該活動參與人次，為今年系列活動畫下最完美的句點。

萬芳今年邁入出道30週年，除了送上〈新不了情〉等情歌，更祭出驚喜彩蛋，加碼與臺南市長黃偉哲合唱〈愛情限時批〉，讓歌迷們大飽耳福；萬芳表示：「再度受邀主辦單位精心安排和市長一起合唱覺得很有意義，台下萬名觀眾一起合唱像是大型KTV感覺很紓壓，和大家度過了一個難忘的週末夜晚，對我來說是一種幸福。」

晚會另一個亮點是八三夭壓軸獻唱，一出場就把現場氣氛引爆高點，在金鐘獎奪下四項大獎的大贏家，特別演唱夯劇《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉帶領全場樂迷大合唱，八三夭興奮表示：「今年2020即將要進入尾聲，看到煙火就有幸福的感覺，台南是美食與文化之都非常有人文氣息，台南的粉絲也很熱情，期待下次用音樂相聚。」婁峻碩與邱鋒澤則各自帶來音樂創作，高人氣的演出讓台下迷妹們尖叫聲不斷。

萬芳獻唱暖心情歌。（臺南市觀光旅遊局提供）

八三夭壓軸獻唱。（臺南市觀光旅遊局提供）

(中時 )