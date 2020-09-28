美國威斯康辛州不在籍投票的計票時限，早前獲延遲6天至11月9日。但聯邦第七巡迴上訴法院周日（27日）裁示暫緩執行該決定。美媒形容，此舉對共和黨和總統川普而言，暫時在大選關鍵州取得一次勝利。

民主黨全國委員會、女性選民聯盟等團體向法院遞狀，稱威斯康辛州初選時出現大量郵寄選票延誤送達的情況，遂要求威斯康辛州因應疫情，展延計算不在籍選票的時間。目前該州不在籍投票的截止期限為11月3日晚上8時。聯邦地方法院法官康利（William Conley）上月21日裁定，投票日後6天內送達的選票，只要在投票日前蓋上郵戳都算有效。他提到，估計該州有270萬人受疫情影響而選擇不在籍投票，是往年的3倍，將為選舉及郵政工作帶來沉重負荷。

但共和黨陣營認為，應維持目前的不在籍投票推定，強調選民有足夠時間投票，反指民主黨人利用新冠病毒作藉口。聯邦第七巡迴上訴法院27日決定暫緩執行康利的裁決，將由聯邦第七巡迴上訴法院或最高法院進一步審議並作出裁決。

2016年川普在威斯康辛州以不到1%贏得該州選票，2020年威斯康辛州將再度成為關鍵戰場。目前民調顯示民主黨候選人拜登在此州小幅領先，預計兩黨將在此州又有一番激烈爭鬥。

(中時 )