民調結果。(翻攝自美麗島電子報網站)

蔡政府宣布明年起開放美豬與美牛進口，引發民眾譁然。對此，日前衛福部長陳時中指出，台灣未來會用CODEX（國際食品法典委員會）的相同標準檢視，並拍胸脯表示，在食安上沒有風險。不過，根據最新民顯示，有61.4%民眾不相信此說法。

《美麗島電子報》今(28日)公布一份以「衛福部長陳時中說正常吃美豬，民眾也不會有和萊劑相關健康風險」為題的民調，結果顯示，民眾有61.4%不相信此說法（其中37.5%很不相信、23.9%有點不相信），有27.4%民眾表示相信（其中7.2%很相信、20.2%還算相信），未明確回答的有11.2%。

值得注意的是，交叉分析顯示，其中僅泛綠民眾相信該項說法的多於不相信，其餘各族群民眾皆壓倒性的表示不相信。

同時，絕大多數民眾也對於政府開放進口美豬感到十分憂心，並希望能夠清楚標示豬肉產地與是否含有瘦肉精。根據《美麗島電子報》的另一份民調顯示，有高達88.2%的民眾認為應該標示（其中75.9%很應該、12.3%還算應該），僅3.6%民眾認為不應該標示，未明確回答的有8.1%，顯見國人對開放瘦肉精美豬進口的疑慮與不安。

此外，對於是否以身作則，帶頭吃美豬，陳時中的說法也反覆不一，他先是說沒問題，但後來又表示他帶頭吃是不得已的，引起各界熱議與批評。

(中時新聞網)