知名新聞工作者蘇玉珍11日凌晨在睡夢中辭世，享耆壽94歲，告別式訂於10月1日下午1至3時，在台北市第二殯儀館景仰樓一樓至真二廳舉行，下午1時30分安息禮拜，2時10開始公祭。

感情豐富、個性率直，熱愛朋友，被圈內人暱稱「蘇大姊」的蘇玉珍，是國立台灣大學外文系畢業，美國明尼蘇打大學、南伊利諾大學新聞研究所研究。縱橫新聞界43年，曾任中央日報記者、副總編輯；中央社駐印尼特派員；香港時報社長、台灣新生報社長；世界女記者與作家協會中華民國分會第3屆理事長。

蘇玉珍1950年當選女子籃球國手，並擔任隊長，前後10年率女藍球隊赴亞洲各國比賽，開啟我國拓展體育外交的先河，也是台灣第1位女性體育記者，曾當選第1屆10大傑出女青年；全球留台校友聯誼會傑出校友，第1位應美國國務院邀訪的亞洲女記者，中華民國歷屆10大傑出女青年聯誼會會長、中華民國藍球協會常務理事兼女子藍球選訓小組召集人。

蘇玉珍一生以新聞工作為職志，早年除採訪劉自然事件，到香港採訪驚動世界的深圳「5月難民潮」，也曾進入板門店採訪南北韓，冒險深入越南海燕特區報導我游擊健兒與越共英勇作戰的可歌可泣的悲烈故事。

蘇玉珍獨家訪問過前美國總統艾森豪、前印尼總統蘇哈托、前韓國總統李承晚、前越南總統吳廷琰、前總理阮高祺、前新加坡總理李光耀、前馬來西亞總理東姑阿都曼、前泰國總理鑾披汶等政治領袖。

她1959年更隨著中華籃球代表隊赴智利參加世界盃比賽，1964年赴東京採訪奧運會，1966年赴曼谷採訪亞運會，足跡遍及世界各地，退休後她仍津津樂道精彩的採訪生涯，願與年輕輩的學子和後進分享她的採訪經驗。

(中時 )