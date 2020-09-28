新科金鐘視帝姚淳耀為《返校》影集加持，飾演有關鍵戲份的全新角色。（公視提供）

《返校》影集28日選在教師節發布角色版預告，首次曝光在原作遊戲與電影版中具有關鍵戲份的角色「白國峰教官」，在影集中由演員趙正平飾演，並延續30年前的讀書會事件，對此角色有更深層的詮釋。出身自軍人家庭的趙正平，表示自己在讀劇本時，從白教官這角色中看到軍中父親的身影，因此在管教學生時，他複製父親的樣子演出充滿威權的教官形象。他不但為戲每天早起健身減重六公斤，好讓自己塞進挺拔合身的教官服裡，他更是盡力訓練自己的發音標準，以貼近外省人的北方口音。

此外，在《返校》影集拍攝現場時為了讓自己投入在角色中，平時愛開玩笑的趙正平刻意和其他新演員保持距離，甚至假戲真做、故意不理他們，藉此建立威嚴感，幫助新演員們在現場融入嚴肅氛圍，逼出他們的最佳表演。戲殺青後，深感抱歉的趙正平為此邀請兩位女主角李玲葦與韓寧去吃日本料理拉近關係，他苦笑說：「那一頓花了我不少錢欸！」

角色版預告中還可見到新科金鐘視帝姚淳耀，在《返校》影集中飾演懷抱理想與熱忱的全新角色「沈華」老師一角，擔任學妹「劉芸香」所仰慕的詩社指導老師，演技已受金鐘獎肯定的他有串穿全劇的重要翻轉演出，關鍵戲份更是賺人熱淚。

《返校》影集預告中除了曝光30年後的「白教官」，還有由吳昆達飾演30年後的學弟「魏仲廷」。延續自原作遊戲結尾獲特赦出獄的劇情，魏仲廷歷經15年的牢獄之災，出獄後已是家破人亡，在《返校》影集中飾演30年後「老魏」的吳昆達，因身心都飽受折磨而封閉自我，成了金鸞鄉上的一具行屍走肉。吳昆達表示，在開拍前他閱讀了許多白色恐怖的相關書籍與訪談紀錄，並下足苦功研究政治犯服刑和釋放後的心理狀態，將「老魏」這有創傷後壓力症候群的角色詮釋得相當透徹。

(中時 )