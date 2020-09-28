驗船中心（CR）28日為金融保險業者舉辦離岸風電產業參訪活動，行程包含拜訪主責港口基礎設施的臺灣港務公司與風場參與人員安全培訓的風能訓練中心，另外，風力機組件儲放、施工船舶登船、陸域風場等等現場解析導覽，讓相關業者更加掌握我國離岸風電產業各面向的發展現況。

這次活動CR在經濟部標準檢驗局的指導下，偕同臺灣港務公司、達德能源及東方風能合辦，港務公司新創事業處資深處長唐伯芬表示港務公司陸續在臺中港、臺北港新（整）建碼頭及規劃相關專業區，做為製造、儲存、組裝及運輸離岸風電機組及其設備的基地，本次藉由實地參訪臺中港風電母港，帶領金融保險業者觀摩碼頭建置現況，同步了解風機組件的備品管理情形，也目睹港口對於離岸風電產業發展基地已有完整規劃。

臺中港因地理位置理想、港口條件優越，經行政院核定為風電作業母港，自三井outlet的摩天輪俯瞰臺中港，除風電產業作業的重件碼頭已有風場使用之外，工業專業區（Ⅱ）也有永冠、天力、台欣世紀風電、西門子歌美颯等公司進駐，風電零組件的製造及組裝蓄勢待發，而海運與風電人才培訓基地毗鄰，有效利用港區資源，提前部署風場開發所需的後勤支援。

風電建置容量及產值逐年增加，未來風場完工商轉後運維需求也隨之浮現；經濟部標準檢驗局組長黃志文表示「為協助國內金融保險業者釐清相關風險，該局已籌組核心團隊及建置專案驗證、盡職調查能量，並透過推行離岸風電專案驗證審查制度，對風場的場址調查、設計、製造至海事工程的執行情況予以審查，確保風場安全，協助降低風險。

驗船中心為第三方檢測驗證中心的重要團隊，總驗船師鄭志文指出，CR自2012年起跨足離岸風電產業，積極與國內外驗證及技術單位合作，近年在標檢局的指導下，逐步累積第三方技術實力，今年7月亦取得國際標準ISO/IEC 17065認證，目的即是在為離岸風場投資業者進行更全面的把關，CR希望透過本次搭橋活動，引導金融保險業者深入了解風電市場，藉以提升金融保險業者的投資信心。

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