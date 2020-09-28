堺雅人主演的話題日劇《半澤直樹》大結局27日晚上播出，平均收視率高達32・7％，創該劇本季最高收視率。歌手中川翔子27日當天也在她的YouTube頻道「中川翔子の『ヲ』」大展繪畫才能，使用色鉛筆「Prismacolor」繪製出「半澤直樹」堺雅人畫像，完美傳達人物正氣凜然的神情，令許多網友驚艷。

中川翔子挑戰「半澤直樹」畫像。（取自中川翔子官方頻道 中川翔子の「ヲ」）

她在影片說明：「工作人員問我要不要畫畫看半澤直樹，我就來試試看！」之前她在頻道中畫過特攝英雄人物與《鬼滅之刃》等動漫角色，而真人畫則是頭一回挑戰。數分之內她以熟練技法、只用了色鉛筆完成了畫像，網友大讚「太厲害了！神業！」「教我要怎麼樣才能畫得這麼好」。

她邊畫邊聊，還模仿了台詞「加倍奉還！」的激動模樣，話題中提到常繪製韓星畫像的YouTuber「drawholic」不禁讚「她真是世界第一！」她坦言還沒看《半澤》，原因是：「我的毛病是很夯的東西要等到大家都差不多夯完了，我才會開始喜歡。」

《半澤直樹》主演堺雅人時隔7年「千倍奉還」。（取材自網路）

(中時 )