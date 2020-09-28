印軍BMP-2步兵戰車已部署到中印邊境並準備就緒，可以在攝氏零下35度的環境中迎戰大陸解放軍。（圖／推特@ANI)

中印邊境局勢持續緊張對峙，但邊境的高山上已進入寒冬，這場高原上的軍事對峙也開始接受寒冷冬季的考驗。印度媒體露邊境印軍前線部署的狀況時指出，印軍已做好進行冬季戰鬥的準備，可以在零下40度作戰的T-90坦克、T-72坦克以及BMP-2步兵戰車皆已到位並準備就緒，可以迎戰中國大陸軍隊。

《多維新聞》引述印度《亞洲國際新聞》（ANI）報導，在拉達克（Ladakh）東部實控線（LAC）附近的楚瑪爾（Chumar）─狄姆喬科（Demchok）一帶，印軍已做好對抗大陸解放軍裝甲部隊的部署。印軍在拉達克東部地區建造新的庇護所和用預製構件組裝的建築，以應對冬天夜間到達零下攝氏 35度的嚴寒與強風。

印度第14集團軍的參謀長卡普爾（Arvind Kapoor）對媒體表示，第14集團軍是印度軍隊中唯一一支，也是世界上唯一一支在如此惡劣的地形上部署機械化部隊的軍隊。在這個地區，坦克、步兵戰車和重炮的維護是一個挑戰。為了確保服役人員和設備準備就緒，已經做了適當的安排。

#IndianArmy's Fire&Fury corps ready for #Chinese incursion with it's T-90 & T-72 tanks & BMP-2 Infantry Combat Vehicles that can operate at temperatures up to minus 40 degree Celsius in #Ladakh #IndiaChinaStandoff

🎥: ANI pic.twitter.com/qROpKGgjf3 — INDIA NARRATIVE (@india_narrative) September 27, 2020

報導稱，印度坦克兵團的能力，例如跨越河流和克服其他障礙，在拉達克東部地區得到了充分展示。卡普爾說，印度軍隊已經做好了應對惡劣天氣的後勤準備，配備了特殊的冬衣和燃料其他設備。

報導還指出，作為娛樂活動的一部分，印度為前線軍隊提供了電視和機上盒連接。

印軍邊境駐軍的T-72型坦克是蘇聯上世紀70年代研發的主戰坦克，屬於冷戰後期大量生產的低成本型坦克，曾大批出口至其他國家，亦被包括中國大陸在內的許多國家仿製，主砲為125mm滑膛砲。T-90則是T-72的改進型，主砲相同，但裝備爆炸反應式裝甲。其中T-90S為出口印度版本，並於2006年開始在印度生產，名為T-90S 毗濕摩(Bhishma)。

另外BMP-2步兵戰車亦為俄製，裝備30mm口徑機砲及俄製9M113 Konkurs 反戰車導彈，最高速度可達時速65公里。

(中時新聞網)