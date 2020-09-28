內湖無照安養中心，上周燒死3條無辜長者的性命，也燒起市府長照一把火，根據中央衛生福利部一份108年地方衛生機關業務考評成績單中發現，北市長照是六都最後一名，議員陳怡君痛批，柯文哲漠視長者健康照護，取消敬老金，又在長照成績爛到天差地遠。對此，衛生局允諾改進檢討，也表示柯文哲對此分數不滿意喊加油。

陳怡君表示，在衛生福利部這份各縣市衛生機關業務考評成績單中，其考評指標有八大類別為：醫政業務、保健業務、照護業務、心理及口腔健康業務、衛教宣導業務、食品藥物業務、防疫業務、長期照顧業務。

陳怡君說，根據這份考評，台北市總分雖然為全國第二名，看似北市拿到不錯的成績，但在長期照顧業務上，北市在加分後僅得70分，是六都中的最後一名，全國倒數第5名。

陳怡君痛批，台北市資源最豐厚，卻拿到這樣的成績，柯文哲市長把敬老金取消，表示要給長者最好的照顧，結果北市在長期照護成績上，爛到一個天差地遠的地步，柯市長對不起台北市長者。

對此，衛生局表示，在失分的分數裡，社會局占一大部分，除此之外，衛生局做得還不錯，但市長柯文哲以對分數不滿意並喊話「加油」。社會局表示，失分較嚴重的是因為照服員薪資的部分，因與中央計算認定方式有異，而影響分數，允諾會再檢討改進。

陳怡君呼籲，柯市長口口聲聲都說「資訊透明」、「開放政府」，然而在市府網站及新聞稿中，卻沒有公布考評成績，企圖掩蓋照護不周之事實，無疑是掩耳盜鈴，而柯市府可以繼續欺騙自己，用開放敬老卡用途、石頭湯企圖彌補銀髮族，但仍無法確切落實照顧長者，挽回長者的心。

(中時 )