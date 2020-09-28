亞馬遜（Amazon）周一證實，2020年Prime Day年度購物節將於10月13開跑，一共舉行兩天，分析師表示，今年購物節活動雖受疫情影響延後到10月份舉行，反而有助於亞馬遜單季獲利締造歷史新高。

Prime Day於2015年開辦，用意是拓展Prime會員，往年通常是在7月舉行，但今年受到爆發新冠肺炎疫情影響，活動整整延後約3個月。

亞馬遜周一宣布，今年年度購物節活動於10月13日開跑，14日結束，為連續兩年活動為期兩天。

亞馬遜並未揭曉Prime Day活動檔期的具體業績，僅透露2019年購物節總共賣出1.75億件商品，超過黑色星期一與網路星期一兩大銷售檔期的加總。部份分析師因此預估，2019年購物節業績應超過70億美元。

Prime Day活動對整個零售業來說也是動見觀瞻，為了對抗亞馬遜，包括沃爾瑪、Target等其他對手也都會在Prime Day期間舉辦類似的促銷活動，以搶食市場大餅。

亞馬遜Prime目前全球會員總數已超過1.5億，自2018年以來約增加5,000萬，會員年繳119美元的會費，除了可享許多商品免運、全食超市折扣、影片串流內容與其他服務外，也可在Prime Day購買所有折扣商品。

由於今年購物節活動落在年終消費旺季，加上疫情助長電商消費趨勢，零售業分析師預期，亞馬遜第四季業績可望締造長紅佳績。

投資機構Cowen分析師發表研究報告指出，「亞馬遜將利用Prime Day來測試今年年終消費旺季前所未見的爆炸性需求」，報告並預測，為了滿足強勁的需求，亞馬遜今年物流倉儲估計得擴增50％。

拜疫情之賜，亞馬遜業績屢創新高，第二季營收飆上889億美元，今年全年營收估計可輕鬆打破去年2,805億美元的紀錄。

(工商 )