日租套房問題已久，一度因疫情紛關門，但隨著返國者檢疫14天需求旺又再起，外界擔憂成防疫破口，也感嘆檢舉困難、獎金看得到拿不到，觀旅局長楊勝評強調桃園5月發出全台第一個檢舉獎金，至今已發出3件、各1.5萬元，強調是全台唯一有編列獎金的縣市，鼓勵民眾入住檢舉拿獎金。

共享經濟夯，在線上訂房平台推波助瀾下，許多民眾將家中空房上網出租賺錢，但因消防安檢等問題，至今仍是違法，去年底一度因政府祭出秋冬旅遊補助受到衝擊，年初又因疫情沒客人而紛歇業，但隨著部分縣市防疫旅館不足，非法日租又漸猖獗。

議員朱珍瑤擔憂防疫旅館成破口，也直言中央在2018年祭出「檢舉人拿獎金」制度，但檢舉違法旅宿需要提供照片、地址和費用收據等確切證據，擔心舉證困難，獎金發不出去。

「桃園是全台第一個發檢舉獎金的縣市！」觀旅局長楊勝評指出，檢舉制度推出以來，共收到14件檢舉獎金申請案，因規定檢舉案罰鍰要10萬元以上，且在裁處確定收到罰鍰後，才可核發罰鍰金額15％的檢舉獎金，至今共發出3筆、共4.5萬元，目前桃園市違法日租套房數量也是六都中最少的。

楊勝評坦言居家檢疫較難區別是親友家或日租套房，民政局、警察局與觀旅局已跨局處合作，同步有旅客相關資料，會調查旅客居住地，並針對是否違反日租套房或居家檢疫等規定分別裁處。

觀旅局提醒民眾，目前國內日租套房都是不合法的，未經登記違規經營最高可裁罰50萬元，罰鍰非常高且無限期改善的規定，切勿以身試法。

(中時 )