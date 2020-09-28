台中市政府議會28日市長施政質詢，市議員黃馨慧表示，因應免費公車「市民限定」綁卡政策，市長承諾製作18萬張悠遊卡送給國小學生，但目前尚有價值近9000萬、144萬張花博卡囤放在倉庫「無人聞問」。在沒有處理「花博卡」方案之前，又再製作新卡，財政來源皆是民脂民膏，既然市長強調施政「無米之炊」，恐怕開源節流會更重要。

黃馨慧表示，遠見公佈縣市競爭力，其中「生活品質與現代化」單項，台中市今年全國排名第8、六都第4；相較108年全國排名第5、六都第2，今年退步很多。而交通政策與「生活品質」息息相關，例如免費公車改「市民限定」，耗費大批人力、物力綁卡後，一年到底能節省多少預算？

6到12歲的小市民，由市府統一贈送卡片，預估需製作18餘萬張悠遊卡，舊卡未消、新卡又來，已簽領花博卡的學生人數有多少，是否有「全面性」製作新卡必要性？

黃馨慧說，106年5月前交通局長豪氣宣布製作300萬張「花博卡」，連剛出生嬰兒也有一張。當年許多議員建議改為「申請制」、「分批發包」避免浪費公帑。果不其然，花費1.82億元製作的300萬張卡片，至今仍剩下價值約9000萬、144萬張卡片、依舊躺在倉庫裡，若無法「活化」或退回廠商扣款，形同浪費民脂民膏。

黃馨慧強調，鼓勵並培養小學生從小搭乘大眾運輸工具，立意良好，但市府自認施政已「無米之炊」、財政困難，因此，不論是300萬張或18萬張，財政來源都是市民血汗賺錢納稅，市府難道看不見「前車之鑑」？為何還要花公帑製作新卡「送好送滿」？相較「無米之炊」、恐怕市政「開源節流」更重要吧！

(中時 )