盧廣仲冒雨到現場演唱主題曲〈刻在我心底的名字〉。（吳松翰攝）

曾敬驊、陳昊森、王識賢、法比歐、王彩樺、龍劭華、蘇達、邵奕玫、陳怡叡、吳承洋及導演柳廣輝、監製瞿友寧再次聚首

曾敬驊、陳昊森主演的《刻在你心底的名字》28日在西門町舉行首映會，粉絲一早排隊守候，只為一睹在電影中虐戀的「驊森CP」。此外，王識賢首次接演同志角色，在片中飾演曾敬驊「Birdy」的成年版，與戴立忍有段曖昧之情，問起如何揣摩，他故作神秘地說：「只可意會，不能言傳。」笑稱自己尬戲時，有稍微放一點電。不過曾敬驊對王識賢的第一印象則是「阿嬤的偶像」，讓王識賢哭笑不得。

此外，盧廣仲友情相挺，冒雨到現場演唱主題曲〈刻在我心底的名字〉，該曲推出後傳唱度極高，吸引娃娃魏如萱、李千那、王子邱勝翊等人翻唱。被主持人黃子佼問起看完片後，比較喜歡曾敬驊還是陳昊森的角色？盧廣仲則無厘頭妙答：「可能是曾敬驊吧！因為眉毛比較濃，因為我眉毛比較稀疏，所以都用瀏海遮住。而且他是扁身，穿學生制服很好看。」被黃子佼笑虧創作才子講話太膚淺，逗得現場哈哈大笑。

首映會上，曾敬驊的爸媽及姊姊，遠從宜蘭來支持兒子，而陳昊森透露：「全家人包含我的阿公阿嬤，還有小時候照顧我的保母，他們包車從台中北上參加首映會，因為是我人生首度擔任主角的電影，希望家人都在。」他還特地幫媽媽特製一件寫著「我是昊森媽」的上衣，心情興奮。《刻在你心底的名字》上週的限量口碑場票房衝破600萬，30日中秋連假全台正式上映。

(中時 )