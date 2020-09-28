知名外送平台Uber Eats去年推出「優饗方案」，每個月只要繳120元，就可以整個月免運費外送。網友卻發現，自己有購買此方案，但一遇到下雨天卻會顯示「附近無外送夥伴」，更傻眼的是，無付費的會員竟可以正常購買，讓他直呼，「優饗方案是次等人？」。

原PO在PTT上透露，為了省每次訂餐的運費，自己平常都用優饗方案省運費，但他卻發現，這幾天一直下雨，使用優饗方案都會沒有外送夥伴，原PO更指出，他的弟弟並非會員，打開App選擇同一店家後，卻可以外送。

原PO十分不解地表示，不知道大家有沒有這個問題？因為優饗方案並沒有任何一個地方說明會在特殊時間被排除。沒想到，文章一出，竟然釣出許多有同樣問題的網友，「之前和同事也是這樣，就用對方的訂」、「有同樣的感覺+1」、「不離不棄被當北七」、「傻眼 把買優饗的人當什麼」、「我也有遇過，後來就不想用優饗了」。

網友提出質疑。（摘自PTT）

雖然有人認為是定位問題，但原PO則反擊，他讓自己弟弟用手機登他的帳號，一樣一堆都沒有外送員。另外，也有人認為，雨天本來就少司機，系統如果不鎖距離來加速司機效率根本無法消化訂單，但其他人則反駁，「要鎖可以，在合約裡要清楚揭露讓付費者知道風險，而不是錢收了什麼都不說」。

(中時新聞網)