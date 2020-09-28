紐國總理與力拓談判 爭取延後關閉鋁提煉廠 20:102020/09/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登周一承諾將跟礦商力拓談判，讓其把南部一座鋁提煉廠的關閉時間，從原定明年8月延後三年到五年之間，為尋求連任的選舉支票。紐國10月17日舉行大選。她強調爭取延後關廠，是為南部地區爭取發展新產業的時間。 (工商 ) #紐國 #力拓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情促兩岸健康產業結盟 綠久安攜手鑫記偉業拓陸市場 14:412020/09/28 兩岸 為爭議領土激戰 高加索區衝突增至23死 聯國籲立即停火 07:212020/09/28 國際 《國際產業》鋼鐵業興整併 傳安賽樂米塔爾美國資產擬與克里夫斯合併 10:002020/09/28 財經 斷供危機，晶片備貨吃緊 華為折疊手機 恐延後上市 04:102020/09/28 全球財經 億豐創意營運給力 法人喊買 04:102020/09/28 證券．權證 鴻海、國巨策略聯盟 發揮倍數成長效應 18:302020/09/28 財經 串聯南北員工淨灘 聯電齊心守護海洋環境 13:192020/09/28 財經 WHA11月復會 我爭取觀察員出席 04:102020/09/28 兩岸要聞 工研院成立「台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」 開啟電動車產業新未來 13:452020/09/28 科技 用電大戶條款明年上路 傳產用電大戶 超前部署綠電 04:102020/09/28 財經要聞 財經熱門新聞 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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