紐西蘭總理阿爾登周一承諾將跟礦商力拓談判，讓其把南部一座鋁提煉廠的關閉時間，從原定明年8月延後三年到五年之間，為尋求連任的選舉支票。紐國10月17日舉行大選。她強調爭取延後關廠，是為南部地區爭取發展新產業的時間。

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