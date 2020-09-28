鋼鐵巨擘阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）跟美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）達成協定，前者以約14億美元代價，把大部份美國資產賣給後者，然後把部份交易所得買回價值5億美元的公司股票來回饋股東。

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