阿塞洛米塔爾以14億美元賣掉大部份美國資產 20:102020/09/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼鐵巨擘阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）跟美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）達成協定，前者以約14億美元代價，把大部份美國資產賣給後者，然後把部份交易所得買回價值5億美元的公司股票來回饋股東。 (工商 ) #阿塞洛米塔爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Prime Day加持 亞馬遜Q4獲利再戰新高 19:492020/09/28 財經 繞過美元結算 人幣國際化再加速 04:102020/09/28 產業財經 華為禁令效應 擔心承銷定價受衝擊 日最大IPO 鎧俠喊卡 04:102020/09/28 財經要聞 低利環境 高收債更顯價值 04:102020/09/28 投資理財 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 17:422020/09/28 財經 不確定性升溫 資金小幅流入全球股票型ETF 19:302020/09/28 財經 《國際產業》鋼鐵業興整併 傳安賽樂米塔爾美國資產擬與克里夫斯合併 10:002020/09/28 財經 NBA》阿德巴約領熱火摘勝晉級 將與湖人爭冠 10:092020/09/28 體育 商品期貨趨勢專欄－需求疲弱 原油續下探 04:102020/09/28 證券．權證 好萊塢女星脫光光慶生 16歲超正女兒傻眼驚呼 15:462020/09/28 國際 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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