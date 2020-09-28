今年負責主持20國集團（G20）的沙烏地阿拉伯周一宣布，原定11月21日和23日在首都利雅德舉行的G20高峰會，因疫情關係而將改以視訊會議方式進行。這次峰會討論焦點在面對新冠肺炎疫情，如何保護民眾安全與恢復經濟成長等問題。

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