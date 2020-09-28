G20十一月峰會 改以視訊會議進行 20:102020/09/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年負責主持20國集團（G20）的沙烏地阿拉伯周一宣布，原定11月21日和23日在首都利雅德舉行的G20高峰會，因疫情關係而將改以視訊會議方式進行。這次峰會討論焦點在面對新冠肺炎疫情，如何保護民眾安全與恢復經濟成長等問題。 (工商 ) #20國集團 #G20 #沙烏地阿拉伯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 突破疫情阻隔 線上媒合會促進中小企業台日合作 13:352020/09/28 財經 各調查顯示台中持續進步 盧秀燕：努力給市民幸福 13:302020/09/28 政治 王毅下月訪日 可望會晤菅義偉 04:102020/09/28 兩岸要聞 解放軍持續軍演 共機3天未擾台 04:102020/09/28 政治要聞 2021台北國際電玩展重磅回歸 展覽首推虛實雙軌並行 15:492020/09/28 財經 WHA11月復會 我爭取觀察員出席 04:102020/09/28 兩岸要聞 高雄經發局攜手高通 助中小企業轉型創新 18:432020/09/28 財經 陸國企改革3年行動推5要求 兼併重組民企成戰略性組合 15:552020/09/28 兩岸 質疑萊豬風險 蔣萬安要求衛福部公布9／4專家會議紀錄 10:332020/09/28 生活 蔣萬安、陳時中對決超時 他喊「謝謝2位準市長」眾人笑翻 12:582020/09/28 政治 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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