美國媒體周日爆料川普當選總統前繳交聯邦所得稅少得誇張，2016年和2017年都僅繳稅750美元，甚至迄2017年止十五年內就有十年沒繳過半毛稅金。但他迄2018年為止光是電視真人秀、廣告代言和授權交易等累計收入即將近4.3億美元。川普已駁斥這是假新聞。

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