媒體爆川普曾十年沒繳過聯邦所得稅 20:102020/09/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體周日爆料川普當選總統前繳交聯邦所得稅少得誇張，2016年和2017年都僅繳稅750美元，甚至迄2017年止十五年內就有十年沒繳過半毛稅金。但他迄2018年為止光是電視真人秀、廣告代言和授權交易等累計收入即將近4.3億美元。川普已駁斥這是假新聞。 (工商 ) #川普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 二度擠下楊謹華 柯佳嬿笑約錯開接戲 04:102020/09/28 娛樂新聞 15年砸數百萬終得子 開心落淚 04:102020/09/28 生活新聞 川普持續施壓梅克爾 德國仍不願承諾禁華為 14:572020/09/28 財經 美逃稅最大咖 川普15年內10年沒納稅 08:532020/09/28 國際 川普強制下架TikTok 美法官裁決暫緩 08:582020/09/28 國際 費鴻泰籲速過「敬師」提案 公校教師退休提繳免納稅 09:372020/09/28 政治 美國防部擬與民間分享5G網路頻譜 04:102020/09/28 全球財經 泫雅「沒穿外衣」對鏡自拍 狂洩美胸馬甲線辣翻 12:152020/09/28 星光 要怎麼信政府？王鴻薇爆老師到教育局領口罩卻完全沒鋼印 15:032020/09/28 政治 計票時限延後6日至11月9日 聯邦上訴法院暫時喊卡 19:352020/09/28 國際 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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