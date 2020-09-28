南美生產國見旱象 CBOT玉米期貨漲 20:102020/09/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西、阿根廷等主要生產國出現旱象，給黃豆、玉米等穀物價格帶來支撐，但美國產區加速收成的壓力，致使漲幅有限。美國芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍玉米期貨合約，28日亞洲盤漲0.1％，來到每英斗3.6550美元；黃豆期貨漲0.2％，來到每英斗10.0075美元。 (工商 ) #CBOT #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金鐘超時曾國城砍橋段難救 04:102020/09/28 娛樂新聞 供需緊俏 九豪十年首見擴產 04:102020/09/28 證券．權證 國壽公教專屬長照險 CP值高 04:102020/09/28 金融．稅務 甜玉米收成強碰拍賣市場休市 朴子農民請託里長銷售 15:232020/09/28 寶島 用大數據賣彩妝 FLY UP熱銷28國 04:102020/09/28 投資理財 《期貨》三大期指全面開高 10月台指期漲97點 09:092020/09/28 財經 非接觸感測夯 鴻海領銜投資SigmaSense 04:102020/09/28 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－需求疲弱 原油續下探 04:102020/09/28 證券．權證 下雨祭孔 柯文哲、徐國勇互動冷清清 11:522020/09/28 政治 2017年暴雨慘淹幼兒園 園方求國賠839萬敗訴 12:332020/09/28 社會 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 晶片被斷 密謀復仇？ 陸媒：華為劍指美電動車巨頭 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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