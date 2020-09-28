巴西、阿根廷等主要生產國出現旱象，給黃豆、玉米等穀物價格帶來支撐，但美國產區加速收成的壓力，致使漲幅有限。美國芝加哥期貨交易所（CBOT）交易最活躍玉米期貨合約，28日亞洲盤漲0.1％，來到每英斗3.6550美元；黃豆期貨漲0.2％，來到每英斗10.0075美元。

(工商 )