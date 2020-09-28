由於美國祭出華為禁令，使得大陸通訊設備大廠華為恐因晶片被斷供而走上絕路，但根據陸媒說法，華為除了通訊業務外，其已具備幾乎所有生產智慧汽車所需的能力，並引述華為輪值董事長徐直軍在去年一次公開演說中曾表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）能做到的任何事，華為都可以做，顯示華為涉足汽車相關技術研究的發展，未來在汽車市場上，也許有挑戰特斯拉的可能。

大陸財新報導，華為被認為可能將涉足汽車製造，並可望在未來挑戰電動車大廠特斯拉。華為涉足汽車相關的技術研究，開始於2013年，當時該公司成立了開發以網路為基礎的汽車APP部門，到了2019年，華為宣布該公司成為汽車零組件供應商的計畫，並成立了專注於智慧汽車解決方案的汽車業務部門。

報導指出，華為的汽車業務包括智慧駕駛、智慧駕駛座平台、智慧網路、智慧電氣和雲端服務，而華為的消費者業務部門則致力於將汽車APP與華為的其他行動服務相聯繫。而儘管華為創辦人任正非曾表示，華為沒有計畫生產汽車，但華為輪值董事長徐直軍仍在去年一次公開演說中曾表示，特斯拉能做到的任何事，華為都可以做。

同時，還有消息來源指出，華為的目標，是成為智慧汽車的軟硬體一條龍式供應商，也希望獲得在汽車業中的主導地位，尤其華為一直在積極招聘主要汽車廠的人才，如德國的博世公司（Robert Bosch）。

此外，由於華為主要的電信設備和手機業務，在全球正面臨了越來越大的阻力，該公司需要新的汽車業務的支持。而華為已在今年5月，和大陸一汽集團、長安汽車、上汽集團等18家大陸車廠，就5G應用進行合作，而截至今年9月為止，大陸20家車廠生產的150多種車型，也採用了華為HiCar智慧駕駛座平台。

(中時新聞網)