一位網友去小琉球遊玩，準備搭船離開時遇到一位賣魷魚的阿姨，拜託幫忙買，還特地算他便宜價「10片200元」。（本報系資料照／謝佳潾攝）

原PO上船後一看，卻發現剛剛買的魷魚竟有一半是對折，或較短的，實際上根本不到5片。(PTT)

一位網友去小琉球遊玩，準備搭船離開時遇到一位賣魷魚的阿姨，拜託他幫忙買，特地算他便宜「10片200元」。網友二話不說直接叫阿姨包起來。卻沒有想到其中藏暗黑套路，發現也為時已晚。他不斷痛批對方是垃圾人，網友一看驚呼：比賣愛心筆還誇張！

原PO在PTT上憤怒表示，去小琉球旅行尾聲在免稅店外遇到一位賣魷魚的阿姨，她湊近說「少年3片100，外面都2片100，拜託啦！幫幫忙，要的話阿姨給你10片200，再送你魷魚腳。」原PO二話不說，沒殺價就答應了，但他表示想看看有幾片，阿姨則稱已經包好了，但現場另外再數一包，果然有10片。

原PO不疑有他開心上船後一看，卻發現剛剛買的魷魚竟有一半是對折，或較短的，實際上根本不到5片，但他也沒辦法再花400元搭船回去找阿姨理論。原PO氣炸指出「第一次我要數她還收起來，說重數給我看；第二次拿了打開看都短的，詐騙仔。」他表示，「我這種善良人，沒殺價、沒硬拗，直接付錢不囉嗦，結果換來這樣。」直呼對方是「可悲垃圾人」，也提醒大家到小琉球時不要被騙！

貼文一出，網友也紛紛表示，「你要學會無視推銷」、「觀光勝地絕對不能亂買東西，十個有九個是詐騙」、「一天至少賺5000，感謝抖內」、「對方也覺得奇怪沒被砍價，賺爛了賺爛了」。網友也痛批，台灣很多商人太短視近利，現在人手一支手機，若欺騙觀光客的行為傳出來，把自己在觀光景點的名聲搞砸，以後還想做什麼生意。「這種商人不可取」、「聽起來比賣愛心筆的還誇張…」。

(中時新聞網)