新北市光復國小今（28）日以「農情話意『相』極了『艾、青』」為主題，舉辦教師節慶祝活動。（新北市教育局提供）

新北市光復國小今（28）日以「農情話意『相』極了『艾、青』」為主題，舉辦教師節慶祝活動。（新北市教育局提供）

新北市光復國小今（28）日以「農情話意『相』極了『艾、青』」為主題，舉辦教師節慶祝活動。（新北市教育局提供）

新北市光復國小今（28）日以「農情話意『相』極了『艾、青』」為主題，舉辦教師節慶祝活動。（新北市教育局提供）

9月各校紛紛舉辦「新北就是愛老師」校園特色敬師活動，光復國小今（28）日以「農情話意『相』極了『艾、青』」為主題，邀請教育局長張明文與學生從日光農場中現摘艾草及水耕蔬菜苗，包裝有機蔬菜花束及製作艾草皂，並由局長擔任食農大使代表致贈給校內服務30年資深優良教師、初任教師及雙語實驗計畫之外師，學生也將一個月細心照顧的有機蔬菜成果分送老師，表達對老師的謝意。

張明文表示，感謝光復國小細心規劃928特色敬師活動，溫暖了每個老師的心。為了表達教育局對老師的謝意與支持，今年教育局也規劃四大敬師活動：「厚老師」、「厚禮數」、「厚幸福」、「厚力桑」，為老師加油打氣。辦理了未婚老師聯誼、按摩紓壓，提供免費電影欣賞、敬師影片等禮物，另外號召近百家企業提供各式優惠，全市各校也辦理豐富多樣的敬師活動，希望能讓所有新北老師度過一個不一樣的教師節。

光復國小以食農教育、品德教育、創客社團、雙語教學四大課程主軸規劃本次敬師活動，在食農教育部分，學校運用橙楊樓頂樓日光農場，發展「食農四季～春青蔥、夏艾草、秋地瓜、冬蘿蔔」課程，讓學生體驗種植的辛勞，這次讓學生採摘種植的有機蔬菜製作花束給老師；在品德教育部分，讓學生把對老師感恩心意，透過自製艾草皂及蔬果花束送給老師，實踐本市品德教育核心價值之一「感恩」。

在創客社團部分，設有創客教室，雷雕機、3D列印及木工線鋸機等設備為創客社團學生使用，製作肥皂木盒用來包裝艾草皂；在雙語教學部分，109學年度開始實施雙語實驗課程亮點學校計畫，增加6名外師編制，推動「語言與學科內容統整教學(CLIL)」模式，本次也透過學生與外師互動，讓學生增進雙語能力及文化理解。

校長張明賢表示，教師是園丁，春風化雨，成就了杏壇芬芳，學校鼓勵學生在這特別日子裡要把愛說出來，藉由親手做的作品，傳達對感謝的心意，今日學生將化身攝影師，準備立可拍相機捕捉教師收到禮物喜悅的神情，期待今年敬師能「相」極了「艾青」。

教育局表示，為了感謝新北市辛勞的老師們，市府每年9月結合企業及各單位，舉辦「新北就是愛老師」系列活動，感謝老師一起為新北教育努力，更多敬師活動歡迎搜尋新北市教育局臉書「新北學Bar」。

(中時 )