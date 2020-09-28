優步跟倫敦交通局的法律訴訟在周一勝訴，法院推翻交通局三年前以乘客安全為由，拒絕為優步更新經營執照的做法，讓優步取得新的18個月期執照。法官表示優步已換掉有問題的司機，因此相信其不會再對民眾安全構成風險。

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