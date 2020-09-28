優步勝訴 取得新的18個月期倫敦經營執照 20:202020/09/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 優步跟倫敦交通局的法律訴訟在周一勝訴，法院推翻交通局三年前以乘客安全為由，拒絕為優步更新經營執照的做法，讓優步取得新的18個月期執照。法官表示優步已換掉有問題的司機，因此相信其不會再對民眾安全構成風險。 (工商 ) #優步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東和紡織攜手蘭精纖維 辦環保機能性短纖研討會 04:102020/09/28 產業．科技 陸基建熱潮推動金屬價格飆升 預示全球景氣好轉 17:502020/09/28 兩岸 專家傳真－微型店家因應數位轉型的應有作法 04:102020/09/28 專題周報 大林蒲遷村優化 589億預算不夠 04:102020/09/28 生活新聞 億豐創意營運給力 法人喊買 04:102020/09/28 證券．權證 用電大戶條款明年上路 傳產用電大戶 超前部署綠電 04:102020/09/28 財經要聞 美國防部擬與民間分享5G網路頻譜 04:102020/09/28 全球財經 看過來 ETF下市懶人包 04:102020/09/28 投資理財 甜玉米收成強碰拍賣市場休市 朴子農民請託里長銷售 15:232020/09/28 寶島 陸降門檻引外資 拉抬A股國際地位 04:102020/09/28 產業財經 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 財經 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。