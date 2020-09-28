TrendForce旗下光電研究處表示，隨著各家電視品牌廠商紛紛導入Mini LED背光電視，隨著技術提升成本持續優化，預估2021年Mini LED背光電視將會達到440萬台，占整體電視市場比重約2％。隨著蘋果即將推出Mini LED背光產品應用在IT產品上，韓系廠商三星電子與LG均規劃於2021年推出Mini LED背光電視。特別是三星電子看準市場熱度，積極佈局該技術在電視上的應用，明年出貨目標預計達200萬台以上。

目前各家電視品牌廠針對高端電視的布局，主要以4K或是OLED為兩大主軸，三星將在現有QLED廣色域的基礎上，再搭配可多分區調控的Mini LED背光源，透過大幅提升對比度與顯示效果使畫質更細緻，加上比OLED電視更低價的優勢，期許能擴大市占率。

TrendForce表示，2021年三星將會推出55吋、65吋、75吋、85吋等大尺寸Mini LED背光電視，搭配4K的高解析度畫質，並採用Mini LED多分區背光調控，可將現有顯示器對比度由10,000：1拉升至1,000,000：1。預估Mini LED的背光分區數量至少需100區以上的規格才會具有如此高對比效果；因此對應背光模組的使用數量上也相對增加，每台電視依不同設計規格，使用的Mini LED數量約在8,000至30,000顆之間，憑藉高解析度面板與多區域控光的搭配，提升消費者針對顯示效果的體驗升級。

本次三星Mini LED背光電視預計使用高壓LED晶片作為背光源，凸顯高動態對比（HDR）與廣色域（WCG）使顯示效果加乘，並大量且快速的針對LED晶片波長和規格進行嚴格檢測與分選，包括三安、晶電與隆達、惠特、梭特、泰鼎、聚積等相關廠商都已積極切進供應鏈。TrendForce認為，雖然整體尚未定案，多數廠商仍在送樣階段，但可預期的是LED供應鏈將再次掀起熱潮。

(工商 )