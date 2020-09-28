阿爆(阿仍仍)以《kinakaian 母親的舌頭》專輯入圍本屆金曲獎最佳原住民歌手、作詞、作曲、專輯、製作人及年度專輯等8項大獎，是今年最大贏家。她今（28日）為典禮試裝，表示「這次因為籌備北中南巡演的關係，要吃飽才能唱歌，所以完全來不及減肥。遇上季節轉換感冒我以為會瘦，但事與願違，還好演唱會很順利地完成。」媽媽則安慰她說：「健康就好，健康就會漂亮！」
阿爆今試穿了寶藍色短版西裝搭配白色寬版絲質長褲和15公分高跟鞋，以簡約俐落的中性帥氣造型亮相，這套禮服讓她想起家鄉台東的海洋，但也透露有幾個品牌在接洽，也希望支持台灣本土的設計師品牌，讓她陷入選擇困難中。
她和媽媽共同寫詞的〈1-10〉這首歌曲，日前獲「中華音樂人交流協會2019年度十大單曲」肯定，兩人也入圍金曲獎最佳作詞人，金曲獎當天，她將和媽媽一起走紅毯，爸爸和妹妹也會到場觀禮為她加油。被問到最想拿到的獎項？她說，是和媽媽一起入圍的「最佳作詞人獎」，如果可以再多得一個的話，她希望得「年度專輯獎」，因為參與幕後的工作人員們很辛苦也都付出很多，很想好好謝謝他們。至於會帶什麼幸運物身上，她想了想說：「應該會是排灣琉璃珠，但還是要看當天怎麼搭配！」
(中時 )
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