一名重機騎士26日行駛屏東縣萬丹鄉台88線快速道路時，遭後方水產行小貨車惡意逼車，導致騎士摔車受傷。事後業者在臉書駁斥，「是機車不讓路」否認逼車的行為。而網紅館長陳之漢也在臉書發表個人看法，車友讚爆回應「感謝館長替二輪發聲」。

重機騎士遭小貨車路肩逼車，重機的右側把手不慎被貨車擦撞，當場在路面翻滾好幾圈，甚至差點捲進行駛在內側車道的聯結車內，所幸騎士在摔車後機警地跳到路邊，才逃死劫。業者卻在自家臉書表示，「是重機不讓路，不是我們逼他車」，激起網友怒火，經10小時後，才再度發文道歉，表示會盡最大努力去賠償與彌補受傷騎士。

但網友卻不買單業者的道歉，不少重機騎士於下午三點群聚在水產店門口，揚言進行「爆買水產」，未料，水產店大門深鎖，車友雖吃閉門羹，仍群聚在外對小貨車脅迫二輪用路權一事提出抗議。

館長陳之漢則在臉書上表示，他剛看了一則新聞，並出面解釋重行機車與汽車的路權相同，也提到有很多汽車駕駛會逼車，甚至自圓是機車不讓路，他強調這樣的觀念是錯誤的，也呼籲「請互相尊重別人」。

文發出後，短短3小時吸來近3萬人按讚，有網友回應「感謝館長替二輪發聲」、「感謝阿館，幫重機族發聲」；也有網友表示，「不要覺得路權不重要！這根本殺人！下次出事就有可能是你我親友的家人」、「台灣駕駛知識還需再宣導」、「重點是人並不是車，只要人不對，騎腳踏車也一樣要別人讓，路權人人平等」。

(中時新聞網)