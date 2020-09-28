避難弱勢場所是新北市交通局列為實施機車退出騎樓的重點巡查，交通局停車營運科科長許芫綺表示，永和區中興公共托育中心將自10月5日起實施機車退出騎樓，將為新北市實施機退的第103處避難弱勢場所，以保護我們下一代的安全。

許芫綺表示，永和區中興公托中心位於國光路116巷內，交通局已自上周起每日派員針對停放在騎樓上的機車張貼實施機退的宣傳單，警方並配合勸導，預定10月5日起實施機車退出騎樓措施。

交通局於避難弱勢場所納入實施機車退出騎樓措施後，均會不定期配合公安小組派員至現場巡查，一旦發現有違停車輛則移請警察局依違反道路交通管理處罰條例舉發並拖吊處理。其中，被列為機退巡查重點的護理之家、老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所，民眾配合度相當高，並未有違停案件發生。

交通局長鍾鳴時表示，交通局自98年起針對主要通行幹道、捷運系統周邊及有公安顧慮社區，優先規劃實施機車退出騎樓措施，建構「以人為本」的優質通行空間，並維持良好的停車秩序；迄今全市共計112條路段及102處避難弱勢場所等，執行路段長度約92.4公里，機車退出騎樓車輛數約2萬67輛。

交通局表示，騎樓淨空後，不但還給民眾舒適的通行空間，也提升生活品質和市容環境整潔，因此民眾可撥打1999市民專線或110向警察局檢舉，警方就會前往稽查並開單；同時提醒民眾，汽機車佔用騎樓將逕行舉發或拖吊，並可處600 元至1200元罰款；若商家堆放椅子、路擋皆屬道路障礙，最高可罰2400元。

(中時 )