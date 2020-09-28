1999年6月5日的上午11點些許，在台中的廣三SoGo百貨大門前，發生一起逛街民眾無辜遭到流彈波及恐怖案件。當時廣三百貨正準備開門營業，突然有2名歹徒出現，隨後對著1樓大門，以衝鋒槍共掃射43槍後立刻逃逸，當時在旁的23歲孕婦莊嘉慧只是想與好友相約吃飯逛街，卻不幸身中流彈，導致腹中胎兒流產，臥床長達19年。警方推測疑似廣三超貸的財務糾紛，才會遭到以衝鋒槍掃射表示警惕。

中山醫院的主治醫師在加護病房仔細觀察莊嘉慧的病情(左圖)；遭流彈波及生命垂危的莊嘉慧母親,趕往醫院探視時不禁抱頭痛哭(右圖)。(中時資料庫)

流彈擊中受害者莊嘉慧(右)與丈夫林啟文(左)合照。(中時資料庫)

這起百貨公司大門前衝鋒槍瘋狂掃射案件，警方推測導火線主要為，當時廣三集團的曾正仁，因超貸多家銀行金額過高，慘遭他人開槍以表警惕。警方認為，當是主要犯嫌為陳勇志所為，事發後陳勇志就立即逃逸大陸，然而10年後則被遣返回台，進行偵訊時陳勇志始終否認並非他所策劃的。然而，檢調單位則發現，案發當時，陳勇志卻實被1名立委辦公室的監視器所拍攝到，他正走進服務處的不在場證明，另外經由警方鑑察小組調查後，彈道比對也不符合大門前的軌跡，因此廣三SoGo槍擊案徹底陷入死胡同狀態，後續莊嘉慧也因傷勢過重，終身變成植物人，需仰賴他人的照顧才得已存活。

廣三百貨槍擊案受傷孕婦莊嘉慧昨日進行剖腹生產，順利產下一名女嬰，但女嬰狀況不佳(上圖)；流彈擊中受傷孕婦莊嘉慧之女兒(下圖)。（中時資料庫）

莊嘉慧剖腹產下的女嬰急救無效宣告不治, 女嬰的父親林啟文和外婆, 心情沉重的在病房料理後事(上圖)；女嬰搶救不及死亡,林啟文心情沉重的獨自在醫院陽台抽著煙(下圖)。（中時資料庫）

莊嘉慧已有5個月的身孕，案發當時流彈直接貫穿她的左邊與右邊胸部，緊急送至中山醫學大學附設醫院搶救後，雖已有生命跡象，卻仍處於昏迷狀態中，起初莊嘉慧與腹中胎兒幸運救回，然因莊嘉慧持續處在意識不清的情況，導致胎兒出現大腦水腫的症狀，醫師判斷莊嘉慧即使順利生下孩子，在智能和肢體方面未來也無法順利成長，建議先行優先棄子保母，但是家屬仍是希望能一併將母子2人皆救回。

事發的1個月後，莊嘉慧開始出現子宮收縮與早產的現象，深怕莊嘉慧的生命危險，家屬們決定要棄子保母，但因腹中胎兒尚未達至6個月的週期，若直接進行引產將會觸法，在會同院內的法律顧問後，決定替莊嘉慧進行剖腹生產，然而孩子出生後，卻因心跳微弱，身體四肢全為有畸形症狀，雖緊急進行治療，仍是回天乏術夭折而去。

當時的廣三總裁曾正仁，直接賠償莊嘉慧家屬700萬的賠償金，也因超貸案件中，因背信棄義而判決11年有期徒刑，曾正仁因此立即逃亡至大陸。這起廣三SOGO百貨槍擊案件，各個高層官員除了相當關切莊嘉慧母女外，也造成社會上一陣低迷社會氛圍，並且針對台中治安、墮胎、醫療與法律進行討論，當時政府也派前特勤小組進駐維護台中市民安危。

莊嘉慧雙親在自行照顧莊嘉慧長達19年之久，身感自己逐漸年邁，也將之前所得700萬賠償金與積蓄全數耗盡，已無力再將女兒安置自己身邊照顧，2018年5月12日時，傷心難過的將莊嘉慧淚送往安養院，接受更加完善的照顧，這一天恰巧還是母親節。當天早上，將莊嘉慧送往台中慈濟醫院附設護理之家，看著莊嘉慧坐在輪椅上、搭上救護車，莊母忍不住眼眶泛紅、接著頻頻拭淚，不斷對社工說「心情好複雜」。

父母親吻愛女莊嘉慧臉頰(上圖)；2018年5月12日，廣三槍擊案受害者莊嘉慧住進台中慈濟護理之家，守護19年的慈母熊玉蘭(紫色白點穿著)，深情的注視著女兒(下圖)。（中時資料庫）

莊嘉慧的母親難過表示，嘉慧就像獨自困在黑暗的牢籠裡，想求救卻無力。為了不讓女兒孤單，每天都會播放廣播給她聽，可是夫妻倆年紀越來越大，只好接受社會局與台中犯保的協助，將莊嘉慧送到安養中心，雖然不捨但只能無奈的接受安排。

廣三槍擊案孕婦植物人，雙親守19年無力顧。(中天新聞)

(中時新聞網)