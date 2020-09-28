大陸解放軍軍機近期頻擾台，讓台海情勢呈現升溫趨勢，但兩岸近期為何會有此情形出現？有媒體就對此做網路投票，結果發現，有近8成的人認為，對岸頻頻軍演，與美國國務次卿柯拉克訪台有關聯，因為共機擾台高峰期就落在該時段前後。

大家或許記憶猶新，從9月中開始，解放軍軍機頻繁進入台灣空域騷擾，多次侵犯我西南防空識別區，而國軍也派戰機巡弋台海上空，並多次發布即時軍事動態，向國人說明應處方式，盼大家安心。

對於共機擾台，《Nownews新聞》近日就以「政府的兩岸政策和態度」做調查，結果有逾六成的民眾(61.80%)覺得「無需理會對岸恫嚇，政府應該要守護中華民國主權」，但也有近四成民眾(35.17%)認為，若「完全不和對岸交流，是不明智的」，覺得應該要找出「兩岸和平共處之道」。

此外，調查也針對「台海近期一度處於軍事緊張的情勢，是否與美國有關？」，結果有近8成的民眾(75.27%)認為，應和近日台美關係升溫有絕對關係，因美國國務院國務次卿柯拉克9月17日率團訪台，共機曾在9天內七度擾台，時間點過於敏感。另外也有20.91%的民眾認為，兩者之間沒關係。此線上民調共有3829人參與投票。

而大陸國防部新任發言人譚克非24日也表示，將不惜一切代價堅決挫敗「台獨」。美國華府智庫「哈德遜研究所」海權中心主任克羅普希(Seth Cropsey)則分析，美國11月舉行總統大選，可能使美國陷入黨派對立，從而減少干預大國衝突的可能。他預測，「11月3日這一周，可能是北京攻台的最好時機」。

(中時新聞網)