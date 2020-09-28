新北市土城區信仰中心五穀先帝廟平日香火鼎盛，中元普渡期間有近千位信眾參與贊普，以豐盛澎湃包供奉五穀先帝等神祇，法會結束後，除由信眾取回，部分捐給弱勢團體，其餘150多份響應新北市好日子愛心大平台，捐給實物銀行助弱勢，每份澎湃包內含開門七件事，還有料理包、麵條、罐頭等，市值千元以上，將提供給土城地區的弱勢家庭。

五穀先帝廟管委會主委李木火表示，該廟原名神農宮，主奉教耕稼、嘗百草的神農炎帝，副祀觀音佛祖、三聖恩主、文昌帝君等，遠溯清朝乾隆時代建廟，迭經遷建，現址土城區和平路11號宮廟，為民國40年間由前鄉長林德先生發起，與地方仕紳共同倡議集資興建，計有前後共九殿，外觀宏偉巍峨，內庭寬闊莊嚴。

五穀先帝廟總幹事翁財福說，先帝廟管委會平時熱心參與公益活動，每年舉辦中元法會，幫信眾超拔祖先，普渡幽冥，十方大德均會參加贊普，今年有近千位登錄參加贊普，贊普用的澎湃包，每包均有3大禮盒，包含各項家庭民生用品，除信眾取回和贈予弱勢團體外，其餘均捐給實物銀行以轉贈弱勢。

社會局長張錦麗表示，市府去年6月擴大成立「新北市好日子愛心大平台」，獲得各界響應，其中宗教團體宮廟在去年普渡期間，就捐贈2萬6,000斤白米及各式普渡物資，今年回應更加熱烈，有超過26個單位，不僅白米或普渡物資，均有大幅成長，除祭拜神明外，也能溫暖弱勢家庭。

新北市好日子愛心大平台自去年6月開辦，截至今年7月底，共媒合9億7356萬2708元，包含物資市值 7億700萬9491元，及捐款 2億6655萬3217元，超過198萬人次受益。

(中時 )