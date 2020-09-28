據美國WeChat用戶同盟發起人朱可亮消息，為避免美國對WeChat禁令，母公司騰訊曾向美國商務部提出多項消除疑慮提案，建立美國專屬版本WeChat是其中之一，但都被當局拒絕，美方堅持唯有騰訊完全退出美國才是唯一方案。

這些提案似乎參照了字節跳動為保TikTok所採取的方式，包括建立美版 WeChat並保障其原始程式碼安全、美國用戶資料儲存於美國公司提供的雲端服務、在美國設立新公司來管理當地WeChat、將程式碼交給第三方機構代管與審查、定期審查與通報數據、禁止騰訊人員訪問或取用WeChat用戶資料等。

美國商務部2周前宣布20日如期執行對WeChat、TikTok禁令，但WeChat禁令被美國加州法院法官畢勒(Laurel Beeler)暫緩執行禁制令阻擋，TikTok禁令也在周日聽證會後被在華盛頓的聯邦法官尼可斯(Carl Nichols)發了禁制令，「因為此案很大程度上是政府以行政命令單方面決定，原告(TikTok)的意見幾乎沒被聽到」。

據外媒報導，美國司法部上周四函告畢勒，希望他放行WeChat禁令，但畢勒尚未表示意見，不到3天TikTok禁令也被擋，美國總統川普(Donald Trump)和司法部聲稱禁令未能施行會導致用戶的個人資訊流向騰訊、字節跳動的說法，顯然不被司法界採信。

(中時新聞網)