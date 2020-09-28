生命因不可逆而值得珍惜，但若長生不死，生命意義又是為何？漫畫家NOBI璋取材自秦始皇傳說，創作《時渦》，描述主角為秦始皇尋找長生不死藥的旅程，不僅獲日本講談社旗下雜誌《Evening》漫畫賞優秀賞，28日也一舉獲第11屆金漫獎年度漫畫獎及金漫大獎。
NOBI璋表示，自己從小喜愛畫畫，但卻從沒想過要當漫畫家，直到大學就讀動畫系，才偶然畫起漫畫，但也一直當作興趣，「畢業後到遊戲公司上班，投稿到日本講談社舉辦的國際漫畫新人賞，得到大賞。我才體認到自己原來很喜歡創作，決定往創作漫畫方向努力。」
將獲得國際漫畫大賽肯定作為漫畫路的起點，看似光鮮亮麗，但NOBI璋卻自評自己的漫畫路「一直不是很順遂」，甚至還走得「跌跌撞撞」。原因來自於NOBI璋獲得講談社漫畫大賞後，便一直與日方編輯合作，討論如何訂立作品調性、打磨畫風等，「編輯如果覺得不夠好，努力就會白費，我畫了很久、很多的故事之後，才有了《時渦》。」
NOBI璋本名為黃俊璋，2013年以曾刊登於日本講談社旗下雜誌《Morning》的短篇漫畫〈異聞編年史〉入圍金漫獎漫畫新人獎，《時渦》是他第一部在台灣的出版作品。《時渦》以俠客市郎為主角，秦始皇為逼市郎幫他找到不死藥，強取市郎心愛的女子為妻，市郎也只得在仇恨及悲傷交織的情緒中，為救回愛人踏入旅程，並與許多為七情六慾而追求永生的人們相遇。
NOBI璋表示，生命就像一條河流，河流裡的漩渦會讓人停滯不前，那些漩渦就像讓人長生的不死藥，希望藉由作品，探討生命對不同類型的每個人，所帶來的意義。對獲得金漫雙料大獎，他也非常感謝漫畫路上的貴人相助。
創作漫畫超過30年的漫畫大師蕭言中，典禮上也從文化部長李永得手中接過金漫獎特別貢獻獎，他表示，雖從未想過能得到特別貢獻獎，但他對這個獎項也並不心虛，未來將持續站在台灣漫畫原創最前線到最後一分一秒。
李永得表示，去年蕭言中得知罹癌消息，歷經16次的化療，但是蕭言中仍然非常勇敢，堅定投入漫畫產業，非常感念他的付出。他也提及，從許多賣座電影中都可看見是漫畫改編，顯見漫畫扮演非常關鍵的角色，政府未來也將協助建立更完整的產業鏈，與漫畫界一同努力。
第11屆金漫獎完整得獎名單如下：
●特別貢獻獎
蕭言中
●漫畫新人獎
小峱峱《守娘》上集
●跨域應用獎
阮光民《用九柑仔店1-5》
●漫畫編輯獎
黃珮珊《夜長夢多》
●年度漫畫獎
陳沛珛《暫時先這樣》
阮光民《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》
NOBI璋《時渦》
LONLON《再見信天翁》
星期一回收日《九命人-溺光》
HOM《大城小事4、5》
●金漫大獎
NOBI璋《時渦》
(中時 )
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