第11屆金漫獎落幕，今年因應台灣漫畫作品風格越趨多元化，首度打破以往依閱讀族群分類的獎項類別，將少年、少女、青年、兒童及單元等漫畫獎，統合為共6名得主的年度漫畫獎，再由年度漫畫獎中選出一位金漫大獎得主。新作法也讓金漫獎報名件數大幅提升74％。

評審團召集人、《霧社事件》漫畫家邱若龍表示，從投稿作品中可發現，台漫作品風格有在地化趨勢，探討台灣歷史事件、描繪台灣當地生活等，「過去大家太偏食，看了許多日本漫畫，連帶影響到作者與出版產業，但現在我們會看歐洲漫畫，也開始會回頭看台灣本土漫畫，對年輕創作者來說有很大的影響。」

如今年獲年度漫畫獎的《大城小事》，便是漫畫家HOM以部分台北市街景為背景的作品，描述每位角色在城市中穿梭，追尋人生重要的大小事。同獲年度漫畫獎的《暫時先這樣》，也是以部分台北市區為背景。

邱若龍表示，如今漫畫故事種類越來越多元，依過去少女漫畫獎、少年漫畫獎的分類法已不適用，少男漫畫作品與少女漫畫作品，已經差別不大，「改制是很大的變革，正好我們也在變動很大的2020年，大家可以一起邁向下一步。」

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，去年漫畫家星期一回收日以描述女女戀的百合漫畫《粉紅緞帶》獲少女漫畫獎，就有評審提出疑惑，認為這究竟是否該定義為少女漫畫，慢工文化的紀實漫畫《熱帶季風》，也讓漫畫界興起討論，究竟該如何界定為哪一類獎項，因此決定改制，規劃未來也將沿用今年獎項分類。

(中時 )