中油舉辦的「中油74週年慶．中獎其實就是你」抽獎活動，開獎已兩個多月，預定9月底結束兌獎，但高達20萬元捷利卡加油金的頭獎，還有3名得主未來領獎。中油呼籲民眾把握最後三天查看手邊的發票趕緊來領獎，說不定就是幸運得主！

中油今年6月舉辦的「中油74週年慶．中獎其實就是你」抽獎活動，在律師見證下抽出所有獎項，並於7月20日在中油活動網頁公布中獎的發票號碼，包括頭獎發票號碼5組、貳獎發票號碼100組、參獎發票號碼1,000組及普獎發票號碼2,000組，合計共3,105組發票號碼，金額約1,800萬元的中油捷利卡加油金。

中油指出，以上領獎期限至本月30日止，但截至目前仍有得獎者未來領獎，其中頭獎20萬元中油捷利卡加油金，台中市合作站「BQ-54422280」、高雄市瑞豐站「BY-97268824」及屏東縣墾丁站「BZ-01984087」等幸運得主都未領獎。呼籲民眾把握領獎時間，在30日以前依獎項至中油各地直銷櫃台或透過郵政信箱辦理領獎作業。

(工商 )