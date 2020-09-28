曾之喬擔任手機品牌代言人，28日現身新品記者會，她笑稱自己以前常傳多媒體的照片訊息給喜歡的對象，「現在結婚不講這些，但我很會追男生，其中一個就是把妳生活中不經意、幽默的小細節，跟喜歡的對象分享」。她提及老公辰亦儒很調皮，「他覺得我在外面像女神，但在家典型坐沒坐相像個屁孩，很愛拍我這種不入流的照片，記錄我這種只有他看到的小瞬間。」她認為只要不露點，不介意老公分享她的生活照，「這就是愛呀」！

曾之喬表示她與辰亦儒不會互相檢查手機，「我覺得人跟人相處，不只有另一半這樣，都要建立信任，只要失去信任就沒什麼意思了，但是我們都知道彼此手機密碼，只是不會去做這件事情」。她洩密辰亦儒也是小網美，「我對拍照有點小嚴格，他幫我拍太久就會說：『換我。』如果我挑剔太多次他拍的照片，他就會說：『我也想拍。』」夫妻相處頗有情趣，又不失甜蜜。

金鐘獎剛結束，曾之喬表示：「我替柯佳嬿感到開心，《想見你》後半段爆發力很強，那戲的製作人還叫我去安慰許光漢，我說他今年旺成這樣，有什麼值得安慰！」她認為藝人跟戲被觀眾看到就是一種獎，「今天如果只能選一種，我會選擇被看到，他已經得很多獎了」。至於好友Sandy吳姍儒與獎項擦肩而過，她笑回：「Sandy也得夠多了！她跟柯佳嬿一樣不相上下，還想怎樣？她這個年紀就實力與美貌不相上下，其實典禮很長，每次她都從頭待到尾，她很愛工作也不怕餓，像我都會偷溜出去吃碗麵。」

(中時 )