黃冠螢擁有178公分高挑的模特兒身材，從小就立志走向模特兒伸展台。（新北市樹人家商提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹人家商時尚模特兒科二年級原住民學生黃冠螢，擁有178公分高挑的模特兒身材，從小就立志走向模特兒伸展台，家住桃園父母親反對她從事模特兒工作，國中畢業就讀五專護理科二年級，但她極力爭取雙親最後同意，故休學先打工賺取學費，不斷蒐集學校相關資料，找到樹人家商時尚模特兒科，再從一年級下學期讀起，所以年紀大班上同學3歲，每天為夢想從桃園搭火車上學。

在時尚模特兒科老師謝沛蓁指導鼓勵下，黃冠螢參加第4屆新北市「2020年鬥艷時尚伸展台」，進入初選人數140名，報名包括新北市所有高中職學生，首次在板橋大遠百廣場舉行，最後有42名學生進入決選。

黃冠螢說，為了比賽利用中午及放學後她反覆練習台步，也要貼牆壁、露8顆牙齒展現笑容、頭頂課本走台步等，決賽前發生車禍原本想放棄比賽，老師一再替她打氣，培養自信心。冠螢說，幸好她有參加比賽，看到比自己優秀的選手，最後也美夢成真獲得第四名佳績，讓她很高興家人也肯定她的努力，經過這次比賽更確認走向模特兒伸展台。

樹人家商校長利政南說，新北首創時尚模特兒科，為許多想站上舞台的學生打開夢想之路，學校今年也打造6星級的多功能演藝廳、時尚整體造型教室等，盼培養更多學生成為明日之星。

(中時 )