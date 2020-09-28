2022縣市長爭霸戰逐日逼近！民進黨台中市議員林德宇28日在市議會詢問市長盧秀燕，是否將爭取連任？盧秀燕強調，現在是上班時間，不回答政治問題。林德宇卻認為盧秀燕是在閃躲連任問題，顯然是對自己的表現毫無信心，拿不出政績要連任。

台中市議會28日由市長盧秀燕進行施政報告。林德宇說，盧市長4年任期即將屆半，面對2022選戰是否爭取連任？盧秀燕說，她已多次講過，上班時間不談論政治問題。

林德宇對盧秀燕的回答顯人不滿意，他說首長欲連任延續政績是天經地義，爭取連任最大的對手就是自己，但盧至今的表現卻是「砲打中央搶第一、市政表現後段班」；市長閃躲連任問題，顯然是對自己的表現毫無信心，拿不出政績要連任。

林德宇表示，盧的表現在過去兩年間媒體的調查中，評價有好有壞；今早公布的遠見雜誌縣市競爭力調查，是用客觀的數據去換算、評比，與市民的主觀感受無關，所以台中市才能憑藉過去的良好基礎打下這次的好成績。

(中時 )