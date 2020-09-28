根據美國太平洋艦隊網站司令部 新聞稿，卡爾文森號航空母艦（CVN 70,USS Carl Vinson)剛剛完成了多項認證，包括飛行甲板認證（FDC），和航空母艦空中交通管制中心（CATCC）的認證，這為卡爾文森號將來正式部署F-35C做好準備。

海軍識別網(Navy Recognition)報導，F-35聯合打擊戰機有3種型式，A型空軍型與B型垂直起降型，都已經完成初期作戰部署，唯獨美國海軍航空母艦的專用戰機F-35C，還沒有正式服役，一方面C型在研發時遇到一些問題，再來就是現在的美軍航空母艦，也無法使F-35C部署，需要進行一些改裝，才能適應F-35C 。

卡爾文森號先前進已進行了為期17個月的改裝升級工作，主要就是使卡爾文森號能夠同時操作F-35C，和CMV-22魚鷹運輸機。升級包括強化的的尾氣折流板，才能能夠吸收F-35C在預備起飛時，產生的更多熱量，並增加了自主物資訊息系統（ALIS），這是一種新的資訊網路，可以支持先進戰機的獨特維護系統，和戰術操作功能。

卡爾文森號也將要接納MQ-25 黃貂魚無人機(Stingray)，MQ-25將計畫用來擔任空中加油機，未來成功部署之後，將可使航艦上的作戰中隊，增加數百英里的航程。

除了擔任加油工作以外，MQ-25也可能做為空中的訊號交換節點，使戰機、無人機與航艦、其他軍艦能夠更有效的來回傳送資料。之所以如此推論，是因為卡爾文森號也在進行無人航空作戰中心、新的網路基礎設施的改裝，以及指揮和控制設備的升級。

美國海軍在過去3年間，研發了一種排水量約500噸的無人軍艦，名為「海獵人」，它沒有明顯武裝，但是可以進行水文情報收集、監視和偵察作務，未來幾年計畫建造約40艘。這些數量龐大的無人軍艦與無人飛機，需要另一種與有人飛機、有人軍艦不同的指揮中心。

卡爾文森號是尼米茲級超級航空母艦的3號艦，龍骨於1975年10月11日，在紐波特新港造船廠安放，1980年3月15日下水與服役，至今己39年，是相當資深的航空母艦。

卡爾文森號上次的加燃料和大修是在2005年至2009年之間進行的，因此卡爾文森號還有大約20~30年的服役歲月。

(中時新聞網)