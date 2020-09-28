有關安心旅遊經費短缺，恐無法補助至10月底一事，旅行公會全聯會理事長蕭博仁今日證實，交通部長林佳龍來電告知，已向行政院長蘇貞昌報告獲應允，補助如期到10月底，經費交通部先行籌措補助。

林佳龍今日率觀光局向行政院蘇院長報告安心旅遊成效，安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍券及各部會振興措施等加乘效果，推估創造觀光效益達635億元，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

觀光局表示，安心旅遊自由行住宿優惠，共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9500家參與，較以往秋冬遊、春遊等國旅補助增加逾2600家；團體旅遊補助2萬6000團、近80萬人，旅行業約2300家參與，較以往補助增加約700家，另外；青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人次，合計帶動逾1150萬人次出遊，同時配合振興三倍券等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率，引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對行政院及交通部的政策表示肯定。

行政院長蘇貞昌指示，支持安心旅遊補助續辦到10月底，對於預算不足所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，後續整體特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助。

中秋及雙十連假即將到來，觀光局因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規劃及疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規劃45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠，盼提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心旅遊。

(中時 )