台南市議長郭信良偕副市長趙卿惠率相關局處，至台南市七股區中興電工太陽能發電設置工地會勘。（周書聖攝）

工地人員見到大批人馬進入會勘，質問台南市議長郭信良「你哪位？」，郭信良則說「台南市不歡迎這種廠商。」（周書聖攝）

中興電工於台南市七股區的太陽能光電設置工地，因尚未完成地目變更，就於3月提前開工，遭到台南市政府地政局勒令停工，但中興電仍持續施工。台南市議長郭信良28日偕副市長趙卿惠率相關局處至現場會勘，趙卿惠表示，若有違規事證將依法開罰。

南市府地政局自5月起數度會勘中興電於七股的光電廠用地，皆發現違規施工，合計開出9張罰單共102萬元。因該區地目尚為農牧用地，大型機具、物料卻已進駐打樁，工地周圍亦未設置綠籬、洗車台等設施，現場塵土飛揚。趙卿惠表示廠商違法行為重大，要求相關單位立即稽查開罰。

市府環保局指出，現場堆積廢土及廢棄物，如有就地掩埋情形，將蒐證並依《廢棄物清理法》移送法辦，揚塵部分可依《空氣汙染防制法》開罰10萬到2000萬元。

中興電向台糖承租不適耕作地，建置太陽能光電發電設施，原於該平地造林計畫區100多公頃雜木林都被移除，台17線上的路樹也被砍除，農業局表示，將行文林務局，確認其後續裁罰內容。

昨日工地人員見到大批人馬進入會勘，質問郭信良「你哪位？」，市議員陳昆和怒嗆「你現在是要進來施工嗎？這裡都是市府的官員，態度這麼囂張，去旁邊站著。」郭信良則說「台南市不歡迎這種鴨霸廠商，市府應暫緩地目邊更申請，先等土地回復原狀後，再予以核發。」

中興電下游廠商皇嘉營造工地負責人祝安宏則反駁，遭到市府勒令停工後就未再進行施作，中興電子公司天衝能源位於七股段777號、782號案場的地目，已於8月27日變更成特定目的事業用地，通過後才繼續進行打樁工程。

經濟部能源局8月才核准中興電於台南七股的太陽光電籌設許可，廠商卻於3月就提早施作，地政局已開出9張罰單共102萬，另外2張罰單正在農業局簽核，總計114萬，28日會勘後，相關局處將再針對違法項目究責開罰。

(中時 )