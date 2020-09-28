「老師謝謝您！有您真好！」今是教師節，新北市教育局副局長歐人豪一早偕同新北市中小學家長協會理事長林俊亮及歷任理事長，抵達土城區清水國小頒發資深優良教師獎座，新北家協林理事長俊亮則代表所有家長頒贈全體老師謝師禮，一同獻上對老師們的祝福與感謝。

新北市清水國小為了感謝老師們一年來的辛勞，今年舉辦「敬師三部曲」的活動。一張張老師們年輕或兒時照片出現在校園的各個角落，為此次的活動揭開序幕，學生必須透過比對，找到照片中的本尊，再為老師做一件敬師的行動，才算完成挑戰；其次，透過校內廣播系統，讓學生大聲說出對老師的愛與感謝；最後，教師節當天，全校學生一起合唱「師恩深，一生深」，送給老師一個驚喜的教師節禮物。此次的敬師活動，讓校內所有師生洋溢著溫馨的感恩情。「敬師三部曲」譜出生命美妙喜悅的樂章，要祝福所有老師教師節快樂！

負責籌畫這項活動的輔導主任洪秋玲表示，盼透過活動，讓學生和老師有近距離的接觸，也能讓低年級學生熟悉行政處室的位置；中、高年級則是透過舊照片來猜老師，再為老師進行敬師活動。只要下課鐘聲一響，學生們穿梭在校園的每個角落，找尋教師進行敬師活動，為校園增添不一樣的風采。

四年級的潘翊茹老師說，學校在這次舉辦教師節敬師活動相當用心，當聽到自己的學生透過廣播表達對老師的謝意，一方面發現學生在口語表達能力的成長，另一方面也感受到學生發自內心的感謝，真的觸動了我內心、令人紅了眼眶。

六年級的許祐婕小朋友說，看到許多老師舊照片，有的是年輕帥氣，有的是童稚可愛，比對老師現在的模樣，真叫人不可思議。每節下課都迫不及待地邀同學一起到樓下看照片，印象最深刻的是校長的照片，一身白色筆挺的海軍軍裝，顯現出校長氣宇不凡的精神。

二年級的許峻銘小朋友說，雖然任務賓果單上只要我們連成一條線就可以了，不過我全部的老師都想認識，收集到老師的印章，「我想祝福所有的老師們教師節快樂！老師，您們都辛苦了！謝謝您！」

(中時 )