據韓國媒體引述銀行界消息來源指出，特斯拉有意入股LG化學預定在12月分拆出的電池公司LG Energy Solution，以確保電池供應。今天稍早澳洲鋰礦商Piedmont Lithium才宣布與特斯拉達成5年協議，將該公司每年在美開採高純度鋰礦1/3、約5.3萬噸礦石供應給特斯拉。

特斯拉於令投資人失望、大部分展示公司願景而非具體可行短期計畫的電池日後，正積極在電池產品、原料方面出手布局，表明其製作新電池、打造3年後2.5萬美元評價電動車的企圖心。

韓國消息來源說：「特斯拉正尋求收購LG Energy Solution的股份，最高會收購到10%。」

LG化學在電動車電池市場市佔率已由去年全球11%，提升到今年7月的超過25%，將大陸寧德時代、日本松下Panasonic拋在身後。正是由於電動車電池產業迅速發展，LG化學才決定將電池部門分拆成另一公司。新公司目標是2024年營收達30兆韓元，除了汽車電池外，也會生產用於智慧型手機、筆記型電腦的小型電池，以及儲能系統。

外媒認為，特斯拉投資LG Energy Solution有助於採購電池並降低供應鏈風險。該公司執行長馬斯克(Elon Musk)在電池日曾表示，會繼續高度依賴外部電池供應商。

(中時新聞網)