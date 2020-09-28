黃鴻升（小鬼）16日驟逝，演藝圈聞訊悲痛，家人28日宣布10月3日下午2點到晚上9點將在敦化南路的24B1舉辦黃鴻升公益義賣，當天義賣所得會全數捐贈給台北榮民總醫院多囊腎研究團隊，義賣物品為小鬼的服飾、鞋、配件飾品等收藏，屆時每人限購一樣物品，希望喜歡小鬼的朋友們都能盡量買到。消息傳出，許多海外粉絲也紛紛留言，透露想購買小鬼義賣物品的心願，希望響應公益把愛傳出去。

而峮峮與小鬼秘戀1年半，男友驟逝噩耗傳出後，她沉默1日公開認愛，並以女友身分現身小鬼靈堂，這段時間也在IG抒發自己的悲傷心情，沒想到近日卻收到酸民私訊，質疑她在小鬼過世後認愛只是想紅，讓峮峮忍不住截圖反擊，並吐露認愛的真正原因，她希望能好好陪小鬼走完最後的路，並強調沒有人可以隨意評斷他人，「你們沒有走過我們走過的路，沒有經歷過我們的生活，如果覺得我消費，那就不要追蹤我」。

小鬼生前主持最廣為人知的節目《綜藝玩很大》28日也在Youtube頻道播出「永遠的小隊長」懷念特輯，在長達1小時35分鐘的影片中，曝光小鬼在節目中的珍貴片段，其中包含許多「第一次」，讓觀眾不由得會心一笑。影片最後，製作單位分享了給小鬼的手寫信：「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次換你上去setting，我們一到，就開錄囉！」令人忍不住流下想念淚水。

(中時 )