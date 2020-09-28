中華職棒上周剛結束二軍例行賽，新軍味全龍隊在86場賽事共拿下53勝，勝率6成31排名第1，球員拿下6項個人獎，也是5隊最多。龍隊明（29）日起將與二軍4連霸的中信兄弟正面對決，爭奪總冠軍，也讓老龍迷相當激動，直說「等不及要到球場去拋紅彩帶！」

二軍全壘打王黃柏豪。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

味全龍去年在頂新和德文教基金會創辦人魏應充支持下復出，依照聯盟規定，新軍參賽首年從二軍出發。成軍1年多來儘管陣中多以年輕選手為主，仍有不少老龍迷一路力挺，小龍們個個表現不俗，球隊士氣日益高昂。今年季中拉出10連勝，獲得二軍交流盃賽冠軍，魏應充為感恩龍迷相挺，還寫信向部分老龍迷致謝。

味全龍隊日前結束整年賽事，86場比賽共53勝31敗2和、勝率6成31，排名第1，球員拿下6項個人獎，也是5隊最多。

打擊方面，陣中雙主砲之一的黃柏豪以16轟拿下二軍全壘打王，去年選秀狀元劉基鴻則以75分打點拿下打點王。至於林孝程跑出32次盜壘成功，拿下盜壘王。投手方面，劉家愷拿下勝投王，游宗儒以19個中繼點拿下中繼王，呂偉晟則以12次救援成功拿下救援王。

龍隊明天起將與二軍四連霸的中信兄弟正面對決，爭奪總冠軍，連日來也讓不少新舊龍迷相當興奮，紛紛在球迷討論區討論如何應援，或在球隊創辦人魏應充粉絲團留言為龍隊加油。味全龍隊總教練葉君璋說，球隊會盡全力備戰，希望能奪冠。

職棒元年就是龍迷、人稱「龍爸」的張興平說，當年曾擔任龍隊北區啦啦隊長，和龍隊一起走過年輕歲月，去年聽到魏應充先生要讓龍隊復出那一天，「眼淚掉了好幾次」。這次看到龍隊一步一腳印，走向二軍冠軍賽，心情非常激動，有好幾天都睡不著，「已經等不及要到球場去拋紅彩帶」。

今年二軍總冠軍賽9月29日起將於中信兄弟園區開打，賽程橫跨中秋連假，味全龍隊也特別安排在斗六及高雄澄清湖的場次安排賽事應援活動及銷售官方商品。

(中時 )