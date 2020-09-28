日本政府為去年11月逝世的前首相中曾根康弘舉行「內閣暨自民黨聯合葬禮」，日本國庫支出約9643萬日圓（約台幣2705萬元），在網上引起「未免花太多錢」等爭議。官房長官加藤勝信28日在記者會上表示，「葬禮很簡單，這已是必需的最小限度的經費了。」

中曾根的葬禮原本預定3月舉辦，因新冠肺炎疫情影響而延期。現在預定10月17日在東京的高輪格蘭王子大飯店舉行，由日本首相菅義偉擔任喪葬委員長。日本政府9月25日在內閣會議上決定，從今年度預算的預備費中支出中曾根葬禮的經費，為因應疫情而租用較大的場地。加藤表示，「與過去相比，費用稍許增加」。

自民黨的內規規定，有總裁（黨魁）經歷者應予以黨葬，這次為稱頌中曾根的功績而舉行「內閣暨自民黨聯合葬禮」，喪葬費由日本政府和自民黨各負擔一半，過去日本也曾為已故前首相岸信介、福田赳夫小渕恵三、鈴木善幸、橋本龍太郎、宮澤喜一舉辦過「內閣暨自民黨聯合葬禮」。

(中時新聞網)