光啟高中生謝國中小恩師 928簡訊齊飛 20:582020/09/28 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龜山區光啟高中感念師恩慶祝教師節，在教師節前夕舉辦全校烤肉敬師活動。（校方提供／蔡依珍桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光啟高中歡慶教師節，不但提前舉辦全校烤肉及敬師活動，全校學生集合操場致贈花束感謝師恩，表揚資深「優良教師」，並舉辦節目表演及「全校大會烤」，慰勞老師的辛苦教導。 校方也請每位學生備妥「敬師卡明信片」或簡訊，寫給自己過去國中小的老師，在教師節當天9點28分，舉辦「千封簡訊傳敬師，萬里傳情情長牽」活動，鼓勵學生以手機牆表達對國中、國小教師的謝意，謝謝老師的辛苦教導。 (中時 ) #簡訊 #學生 #老師 #活動 #教師節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣成功國中特教老師莊麗頤 獲選教育部優良特教人員 15:042020/09/28 寶島 淡水環境藝術節大踩街華麗登場 淡海輕軌宣傳藍海線年底通車 17:362020/09/27 生活 金鐘55／領養兒代小鳳仙上台領獎：媽咪我好想你 陳亞蘭轉身拭淚 21:172020/09/26 娛樂 清新花藝家Mandy 快閃萬小敬師活動 16:442020/09/28 生活 教師節最好的禮物 四育國中奪卓越銀質獎 16:422020/09/28 寶島 上銀科技教育基金會出資 助新竹6國小推動STEAM教育計畫 19:052020/09/28 財經 「朱老師」發文 祝老師們教師節快樂 09:582020/09/28 政治 鮮肉海巡員體驗營 馬祖學生「海上巡禮」 19:242020/09/27 社會 樹人家商原住民少女捨棄護理之路 173高挑身材圓夢伸展台 20:482020/09/28 生活 周丹薇辦個展淚憶「第一個兒子」小鬼！甄珍為她搭專機返台關14天 19:452020/09/28 娛樂 生活熱門新聞 早餐店裡能不碰就不碰的是？營養師答案驚人 - 生活 沒颱風也停班課 北部2大學教師節全校放假 - 生活 - 旺報 吃到飽「全拿它」秒回本 內行網友：其他都不要夾 - 生活 吃蛋怕膽固醇過高 醫學博士曝：只要注意1件事就行 - 生活 50歲後大腦開始萎縮 這3種習慣加速腦容量變小 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。