光啟高中歡慶教師節，不但提前舉辦全校烤肉及敬師活動，全校學生集合操場致贈花束感謝師恩，表揚資深「優良教師」，並舉辦節目表演及「全校大會烤」，慰勞老師的辛苦教導。

校方也請每位學生備妥「敬師卡明信片」或簡訊，寫給自己過去國中小的老師，在教師節當天9點28分，舉辦「千封簡訊傳敬師，萬里傳情情長牽」活動，鼓勵學生以手機牆表達對國中、國小教師的謝意，謝謝老師的辛苦教導。

(中時 )