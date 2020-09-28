美軍最新式的隱形驅逐艦，外型獨特，但至今尚未正式裝備完成，還有一大堆問題有待解決。（圖／美國海軍）

多年來以大量造艦如「下餃子」而自豪的大陸海軍，持續以驚人速度建造新艦讓全球為之側目。大陸江西省九江市長江江面上最近出現一艘新式艦艇試航，被拍到照片上傳後，許多網民認為其外型模仿美軍新一代朱瓦特級(Zumwalt)隱形戰艦，成為網路關注的焦點。

《多維新聞》引述網路照片顯示，在江西測試的這款戰艦外形像縮小版朱瓦特號，具有倒V復古穿浪型艇艏、斜角式船舷結構及高度隱身的上層建築，且艦艏已設有炮位，但體型卻較朱瓦特號小很多，排水量僅約百噸左右。

報導說，這樣構型設計雖然被指浪費了艦體內部的空間，但具有航行阻力小、隱形性能提升等優點，而導彈分佈在船舷兩側佈置，較不容易受其他炸藥影響而引爆，不致威脅船體安全。另外，在船體後半部分，兩側似乎各有一個增加浮力與穩定性的浮體，形成一個類似三體的結構，類似美軍反潛無人艇「海洋獵人」。

美國研發中的海洋獵人無人艇，除反潛功能外，還能搭載導彈與自動武器做長時間巡航。（圖／美國海軍）

報導表示，網上議論也因此猜測江西這款戰艦很可能是反潛無人艇，其主要任務是配合反潛機、反潛聲呐浮標等，用於全球海洋監視，跟蹤和鎖定潛艇，且航速非常快。如「海洋獵人」的最高時速能達到每小時50公里，這樣的速度，雖然不足以追上核潛艇，但依然可以對潛艇的水下活動構成威脅。不過，目前江西這款戰艦尚在測試期間，是否是反潛無人艇還待後期人工調試及驗證。

報導指出，在第8艘055型驅逐艦下水後，外界普遍認為大陸會開發出全新的艦艇，新產品能夠攜帶更多的導彈，擁有更大的感測器並具有更隱身的外形。而大陸下一代驅逐艦方案中，確實有類似朱瓦特戰艦的構型，江西這款戰艦也因此備受外界關注。

另有分析稱，未來幾年，現有的055型驅逐艦的能力預計將被繼續提高，其較強大的動力系統和足夠大的空間，能夠整合雷射武器和電磁軌道炮等高能耗的新系統。

(中時新聞網)