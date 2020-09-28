觀光局今（28）日晚間表示，交通部長林佳龍下午率觀光局向行政院蘇院長報告安心旅遊成效。行政院長蘇貞昌也當場指示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，等到整體特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助。

觀光局說，安心旅遊自7月起實施至今，搭配振興三倍券及各部會振興措施等加乘效果，有效提振國內「食、宿、遊、購、行」之消費信心及意願，維持內需市場正向循環，推估創造觀光效益達635億元，有助緩解觀光產業因疫情所造成巨大衝擊及失業潮。

觀光局表示，目前安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，較以往國旅補助方案（秋冬遊、春遊）增加逾2,600家；團體旅遊補助26,000團、近80萬人，旅行業約2,300家參與，較以往國旅補助方案（秋冬遊、春遊）增加約700家，另青春19歲以下免費進入遊樂園人次達185萬人次，合計帶動逾1,150萬人次出遊。

同時，觀光局說，配合振興三倍券等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效達到提升旅宿業住房率，並引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對行政院及交通部發布此政策表示肯定。

蘇貞昌會中表示，支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到十月底，對於預算不足所需經費約19.2億元，請交通部先行進行預算統籌調度運用，等到整體特別預算決算前再視實際情形跨部會調整協助，觀光局同時也感謝立法院交通委員會陳歐珀、劉櫂豪、林俊憲、李昆澤、洪孟楷等五位委員聯名提案支持及多位立委關心。

另中秋及雙十連假即將到來，觀光局表示，因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行五大先期規劃及疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規劃45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠，盼提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心旅遊。

(工商 )