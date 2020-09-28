浩鼎（4174）啟動資源整併！28日晚間重訊將以1股浩鼎換5股潤雅方式，取得潤雅67％股權；另外，也將旗下Globo H醣分子OBI-833等3個新藥授權香港創投基金Delos；而單株抗體OBI-888基因序列，則授權子公司圓祥開發雙特異性抗體藥物。

浩鼎表示，鑑於旗下主動免疫抗癌新藥產品均已進入人體臨床實驗階段，潤雅為浩鼎主動免疫抗癌藥產品的原料藥代工製造廠商；為確保現階段試驗用藥及未來上市後產品之品質穩定及供貨無虞、且為上市前的法規單位查廠預作完善準備，並補強本公司CMC（化學製造管制）之製程技術、品保（QA）/品管（QC）與開發能力，以達到技術資源共享，強化雙方公司的合作綜效。

因此，浩鼎董事會28日決議通過增資發行新股，以1股浩鼎普通股，交換潤雅5股方式取得潤雅67％之股權，若如期獲相關主管機關核准，暫訂2020年11月30日為股份交換基準日。

另外，鑑於中國癌症治療市場龐大的成長潛力，浩鼎也與對中國新藥研發環境及市場具豐富經驗的Delos Advisors Limited（以下稱「Delos」）團隊進行專案合作開發，推進浩鼎在中國進一步的本土化研發策略，以加速公司癌症新藥產品在中國市場的拓展。

浩鼎表示，擬將以Globo H醣分子為標的所發展之抗癌產品：OBI-833（Globo H-DT 主動免疫抗癌藥）、OBI-888（Globo H被動式免疫單株抗體）及OBI-999（Globo H抗體小分子藥物複合體）在中國地區（包括香港、澳門）的智慧財產權，授權予Delos新設之公司，並由該新設公司進行上述項目在中國地區（包括香港、澳門）的臨床研究與開發。

Delos是位於香港的創投基金，專注於全球生技行業的投資，浩鼎董事長張念慈、董事陳志全都是Delos之合夥人（Partners）。

中國癌症治療市場具龐大潛力，其近年來在藥政監管政策上的巨大變革，正快速推動創新藥物研發，尤其在資本市場支持下，中國的癌症新藥市場正處於黃金發展時期。Delos看準浩鼎以Globo H醣分子為標靶的抗癌產品潛力，希望透過雙方合作，把握此一發展契機。

此外，浩鼎董事會也決議通過將以Globo H為標的設計的單株抗體OBI-888基因序列，授權圓祥，開發具癌症治療潛力的雙特異性抗體藥物，授權內容限定於OBI-888+ CD3/CD137。

浩鼎表示，雙特異抗體藥物為當前新世代抗體藥品發展主流之一，目前僅少數雙特異抗體藥物成功問世，且尚無以Globo H系列為研發標的的雙特異抗體。

圓祥可利用其特有之抗體藥物開發平台，自其全人源抗體庫針對CD3/CD137快速篩選出有效抗體，並進行優化，再結合本公司以Globo H為標的設計之單株抗體OBI-888，開發具有癌症治療潛力的雙特異性抗體藥物。

(工商 )